Lale Cangal'dan duygulandıran paylaşım: Ben sevdiklerimi paylaşamazken...

Survivor 2021'in Ünlüler Takımı'nda yer alan Cemal Hünal'a eşi Lale Cangal'dan destek geldi.9 Ocak Cumartesi akşamı ilk bölümüyle ekrana gelecek yarışma öncesi Lale Cangal eşiyle bir fotoğrafını paylaşarak altına şu satırları yazdı:"Ben sevdiklerimi paylaşamazken öyle bir iş çıkar ki, 7-24 paylaşmak zorunda kalırsın. İşte o yüzden artık onu sosyal medyamdan sakınmayacağım. Bir de kendi iyi çıktığım fotoğrafları koymak aslında tarzım değil ama bu adamla fotoğrafım cidden az... 'Sizce Cemal hayatının normalini yaşamaya mı gitti, yarışmaya mı gitti?' bunu zamanla göreceğiz... 'Sizce sabır ve açlık performansı nasıl olacak?' Ben gerçekten yorum yapamıyorum.. Göreceğiz."