Lara Çayan'ın albümü 'Aşka İnan' yayınlandı!

Sanatçı bir aileden dünyaya gelen Lara, müzik hayatına 6 yaşında solfej ve piyano eğitimiyle başlamış. Okul yıllarında eğitim gördüğü TED Ankara Koleji’nin koro, tiyatro ve müzik kulüplerinde çeşitli etkinliklerde çok kez sahne almış. Bilkent Üniversitesi Psikoloji bölümü mezunu olan sanatçı, üniversite yıllarında Ankara merkezli olan Feniks Art ve Lemur Sanat gibi seçkin müzikal tiyatro topluluklarının bünyesinde önemli rollerde yer aldı ve sayısız konser vermiş. . Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nın düzenlediği etkinliklerde solist sanatçı olarak sahne almış. Dolce Jazz Vocal grubunda bulundu ve sayısız caz konseri verdi. Yıllar boyunca aldığı şan eğitimlerinin yanı sıra düzenli olarak vokal koçlarıyla çalışmaya devam eden başarılı bir yorumcu Lara Çayan.Lara’nın çıkardığı bu ilk albümünde, dokuzu kendisine bir tanesi ise Sezen Aksu’ya ait olmak üzere on adet şarkı yer alıyor. Aşka İnan, Kafes, Hayatımız Varmış Gibi, Ne Farkeder, Ben Hep Benim, Gece, Kalp Unutmaz, Dönemiyorum, Soğuk Savaş, Ruhumu Sattım şarkıların isimleri. Güncel ses tasarımlarının ve elektronik altyapıların popüler müzikle, çeşitli enstrümanlar eşliğinde sentezlendiği “Aşka İnan” albümünün prodüktörlüğünü Lara Çayan ve Özgür Aksüyek üstlenmiş. Albüm, içinde barındırdığı kırılgan duyguları, şairane satırları ve çarpıcı ezgileriyle müzikseverlere hiç yaşamadıkları bir deneyim sunmayı amaçlıyor.Vokal kayıtları Babajim Studios & Mastering’de alınan albümün dokuz şarkısının sözleri Lara Çayan imzası taşıyor. Bu şarkıları; albümün aranjörlüğünü ve aynı zamanda müzik direktörlüğünü üstlenen Özgür Aksüyek ortaklığında besteleyen sanatçıya bir şarkısında da Ozan Ünlü eşlik ediyor. Ozan’la bir ayrılık hikayesini anlattıkları “Soğuk Savaş” isimli düet şarkının yanı sıra albümde bir Sezen Aksu eserinin olması da dinleyiciye sunulan sürprizler arasında yer alıyor. Lara Çayan, Sezen Aksu’nun 2005 yılına ait “Kalp Unutmaz” şarkısına karanlık ve güncel bir yorum getirmiş olmayı hedefliyor.Mix & Mastering’de Arın Baykurt imzası taşıyan ve Arpej Müzik etiketiyle yayınlanan albümün çıkış parçası olan “Hayatımız Varmış Gibi” şarkısının klip yönetmenliği koltuğunda ise İmre Haydaroğlu oturuyor. Ekranın ve tiyatronun başarılı isimlerinden Ömür Akkan Lara Çayan’a bu klipte eşlik ediyor, sanatçının ve sanatçıların içinde bulunduruldukları güncel çıkmazlar 80ler tadında yansıtılmış.Lara Çayan albümle ilgili olarak “Hüzünlü şarkı sözleri ve yer yer bulutlu bir atmosferle karşılacaksınız albümü dinleyince. Şarkı bestelemenin ve söz yazmanin dünyanın en çıplak hissettiren şeylerinden biri olduğunu fark ettim çünkü olumlu duygulardan beslendiği kadar, belki de daha çok, kırılganlıklarımızdan beslendi şarkılarımız. Aşka inanmanın yolculuğunu en saf haliyle sizlerle paylaştığımız için çok mutluyuz.“