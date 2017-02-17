Lara'dan çarpıcı açıklamalar!

'Katmer Katmer' , 'Allah Versin' , ‘Adam Gibi Adam’ gibi adlı şarkıları ile adından her defasında sıkça söz ettiren ünlü Sanatçı Lar ; Şeker Yapım etiketi ve A.Kadir Şeker prodüktörlüğünde ‘İhaneti Giymişsin’ adlı single çalışmasını müzik severlerin beğenisine sundu.

Müzik - 17 Şubat 2017 23:06
Lara'dan çarpıcı açıklamalar!
Sözü Gülşah Çubukçu’ya Müziği Lara'ya düzenlemesi ise Okan Akı'ya ait olan şarkının imaj çalışmaları ise ünlü fotoğrafçı Güneş Kazdal tarafından gerçekleştirildi.

‘İhaneti Giymişsin’ adlı şarkının video klibi ise ünlü yönetmen Erkan Nas tarafından 20 kişilik bir ekiple Eylül Stüdyoları'nda çekildi .

Suskunluğunu bozarak şarkısının hiyakesini anlatan güzel sanatçı Lara 'İhaneti , sadece aşk ilişkilerinde yaşanılabilir bir durum olarak vurgulamadık. Biz bu şarkımızdaki ihanet söylemini vatan hainlerine, kendi meslektaşlarına ihanet edenlere, aynı davada yürürken birden başka yöne dönenlere yani kısaca ihaneti hayat felsefesi edinmiş herkese ithaf ettik' sözleri ile de çarpıcı açıklamalarda bulundu.

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