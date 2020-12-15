Lara, 10 yıl önceki hali ile şimdiki halinin fotoğrafını yan yana koyarak aradaki farkı sosyal medya hesabında gösterdi.
O günden bugüne 40 kilo verdiğini belirten 41 yaşındaki şarkıcı; boks, kick boks, yoga, pilates gibi sporları uzun yıllardır yapıp, beslenmesini de dengeleyerek formda kaldığını söyledi.
Lara'nın büyük değişimi!
Şarkıcı Lara sosyal medyadan yaptığı paylaşımla adından söz ettirdi. 10 yıl önceki haliyle şimdiki görüntüsünü karşılaştıran Lara, 40 kilo verdiğini belirtti.
15.12.2020 19:09 Magazin