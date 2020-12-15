Lara'nın büyük değişimi!

Şarkıcı Lara sosyal medyadan yaptığı paylaşımla adından söz ettirdi. 10 yıl önceki haliyle şimdiki görüntüsünü karşılaştıran Lara, 40 kilo verdiğini belirtti.

15.12.2020 19:09 Magazin

Lara'nın büyük değişimi! Lara, 10 yıl önceki hali ile şimdiki halinin fotoğrafını yan yana koyarak aradaki farkı sosyal medya hesabında gösterdi.

O günden bugüne 40 kilo verdiğini belirten 41 yaşındaki şarkıcı; boks, kick boks, yoga, pilates gibi sporları uzun yıllardır yapıp, beslenmesini de dengeleyerek formda kaldığını söyledi.

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