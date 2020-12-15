Lara'nın büyük değişimi!

Lara, 10 yıl önceki hali ile şimdiki halinin fotoğrafını yan yana koyarak aradaki farkı sosyal medya hesabında gösterdi.O günden bugüne 40 kilo verdiğini belirten 41 yaşındaki şarkıcı; boks, kick boks, yoga, pilates gibi sporları uzun yıllardır yapıp, beslenmesini de dengeleyerek formda kaldığını söyledi.