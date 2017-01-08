Larissa Gacemer: Burası benim evim!

Magazin - 08 Ocak 2017 21:28

Kendini Türk gibi hissettiğini anlatan Larissa Gacemer, kişisel Instagram hesabından yaptığı paylaşım ile Türk kullanıcıların gönlüne yer etti. Larissa Gacemer "Yanındayım, burası benim evim. Kimse bunu değiştirmeyecek" dedi.Brezilyalı Gacemer, karesine "Yanındayım, burası benim evim. Kimse bunu değiştirmeyecek. Türkiye benim canım, benim kalbim senin. Beraber her şey güzel olacak" notunu düştü.Larissa Gacemer evlendikten sonra Türk dizilerinde rol almış ve Survivor'da yarışmıştı.