Kendini Türk gibi hissettiğini anlatan Larissa Gacemer, kişisel Instagram hesabından yaptığı paylaşım ile Türk kullanıcıların gönlüne yer etti. Larissa Gacemer "Yanındayım, burası benim evim. Kimse bunu değiştirmeyecek" dedi.
Brezilyalı Gacemer, karesine "Yanındayım, burası benim evim. Kimse bunu değiştirmeyecek. Türkiye benim canım, benim kalbim senin. Beraber her şey güzel olacak" notunu düştü.
Larissa Gacemer evlendikten sonra Türk dizilerinde rol almış ve Survivor'da yarışmıştı.
Larissa Gacemer: Burası benim evim!
Brezilyalı model Larissa, eski basketbolcu Burak Gacemer ile evlenip Türkiye'ye yerleşmişti.Magazin - 08 Ocak 2017 21:28
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