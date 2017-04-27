Larissa Gacemer Türk vatandaşı oldu!

Manken Burak Gacemer ile evlendikten sonra Türkiye'ye yerleşen Larissa Gacemer Türk vatandaşı oldu.

Magazin - 27 Nisan 2017 11:59
Survivor yarışmasında yarıştıktan sonra gündeme gelen ve rol aldığı dizilerle adından söz ettiren manken ve oyuncu Larissa Gacemer Türk vatandaşı oldu.

Manken Burak Gacemer ile 2011 yılında evlenen ve Türkiye'ye yerleşen bu sevincini sosyal medya hesabından paylaştı.

29 yaşındaki model sevincini video çekerek anlattı.

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