Latin Amerika'nın Oscar'ı olarak kabul edilen Produ Ödüllerinde, 400 profesyonelden oluşan jüri tarafından oluşturulan En İyi Erkek Oyuncu kategorisinde Engin Akyürek, Akın Akınözü, Kerem Bürsin, Birkan Sokullu ve Caner Cindoruk aday isimler oldu.
En İyi Kadın Oyuncu kategorisinde ise; Cansu Dere, Ebru Şahin, Hande Erçel, Ezgi Mola ve Merve Dizdar aday isimler oldu.
Latin Amerika'nın Emmy'si Produ ödüllerine Türk oyuncular damga vurdu! İşte aday gösterilen isimler
Latin Amerika'nın Emmy'si sayılan Produ ödüllerine Türk oyuncular damga vurdu. Türkiye'nin en iyi dizilerinden tanıdığımız oyuncular, Produ ödülleri için aday gösterildi.
20.10.2021 12:28 Magazin