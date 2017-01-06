Le Baron eğlenceye kaldığı yerden devam ediyor!

Danna Leese'nin muhteşem performansı ile Le Baron ''Tres Chic, Friday'' 6 Ocak, bu Cuma akşamı sizi bekliyor!

Eğlence - 06 Ocak 2017 13:50
Le Baron eğlenceye kaldığı yerden devam ediyor!
İstanbul’un merkezinde, gözlerden uzak olmak isteyenlerin adresi olan Le Baron, hafta içleri ve hafta sonları özel DJ performanslarına, sıradışı canlı müzik performanslarına ev sahipliği yapıyor.

Her cuma geccesi ''Tres Chic, Friday'' konseptiyle dikkat çeken Le Baron sahnesinde güçlü sesiyle Danna Leese sahne alacak!



Yemek ve bar için erken rezervasyon yaptırmayı unutmayın!

TEL:0212 3536661
LE BARON : Zorlu Center, Beymen-Levazım girişi, Raffles Arcade-Greenwich horlogerie
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Le Baron, Danna Leese

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

EĞLENCE HABERLERİ

  • Shangri-La Bosphorus'da keyif!
  • 2017'ye Moda'da merhaba diyoruz!
  • Nossa Costa’da unutulmaz gecce!
  • Efsaneler Günay'da buluştu!
  • Paysage'da harika bir yılbaşı
  • Yılbaşı eğlencesi Sess Kalamış'ta
  • Barbaros Frankıe sahnesinde!
  • Alpay Frankıe sahnesinde!
  • Hafta sonu ne yapsak?

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Cesur ve Güzel 9. bölüm 2. fragmanı yayınlandı!
  • Demet Akalın, Şeyma Subaşına çattı!
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Murat Dalkılıç'tan eşi Merve Boluğur'a destek!
  • Engin Akyürek hayranları kızmasın ama...
  • İlk bölümü birlikte izlediler
  • Neslihan Atagül'ün dileği!
  • Roma’da aşk tazelediler!
Cesur ve Güzel 9. bölüm 2. fragmanı yayınlandı!

EN POPÜLER HABERLER

  • 4 yıllık sevgilisinden ayrıldı!
  • Haberi okuyan kadınlar çok kıskanacak?
  • Sürpriz gelişme: Arda, Aslıhan'a geri mi döndü?
  • Terör ihbarı Demet Akalın'ı korkuttu!
  • Yeşim'den hem Hülya'ya hem de Gülben'e salvo!
  • Kızı zannedilen kişi bakın kim çıktı?
  • Kısmetse Olur'a evlilik teklifi damga vurdu!
  • Engin Akyürek hayranları kızmasın ama...
4 yıllık sevgilisinden ayrıldı!