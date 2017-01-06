Le Baron eğlenceye kaldığı yerden devam ediyor!
Danna Leese'nin muhteşem performansı ile Le Baron ''Tres Chic, Friday'' 6 Ocak, bu Cuma akşamı sizi bekliyor!
Eğlence - 06 Ocak 2017 13:50
İstanbul’un merkezinde, gözlerden uzak olmak isteyenlerin adresi olan Le Baron
, hafta içleri ve hafta sonları özel DJ performanslarına, sıradışı canlı müzik performanslarına ev sahipliği yapıyor.
Her cuma geccesi ''Tres Chic, Friday'' konseptiyle dikkat çeken Le Baron
sahnesinde güçlü sesiyle Danna Leese sahne alacak!
Yemek ve bar için erken rezervasyon yaptırmayı unutmayın!
TEL:0212 3536661
LE BARON : Zorlu Center, Beymen-Levazım girişi, Raffles Arcade-Greenwich horlogerie
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