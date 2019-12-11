Leonardo DiCaprio ve Kendall Jenner flört mü ediyor?

Leonardo DiCaprio'nun 23 yaş küçük sevgilisi isyan etti!

Leonardo DiCaprio ve Kendall Jenner ile ilgili bomba gibi bir iddia dünya magazinini salladı.İlişkilerini genelde gözden uzak yaşayan ünlü model Kendall Jenner ve Camila Morrone ile birlikte olan ünlü oyuncu Leonadro DiCaprio hakkında şoke eden bir iddia ortaya atıldı. Jenner ve Dicaprio'nun, Camile Morrone Morrone Marakeş Film Festivali için Fas'tayken yakınlaştığı iddia edildi. Radar Online sitesinin iddiasına göre; DiCaprio ile Jenner, geçtiğimiz hafta Miami'de bir barda samimi bir şekilde konuşurken görüldüler. İkilinin sabah olana kadar beraber vakit geçirdikleri söylendi.