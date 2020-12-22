Lerzan Mutlu çılgına döndü: "Aptal mısın?"

Sosyal medyayı aktif kullanan Lerzan Mutlu'nun bir takipçisinin mesajı karşısında neye uğradığını şaşırdı. Instagram'da soru cevap yapan şarkıcıya bir kullanıcı "Bakire misin?" diye sordu. Bu soru karşısında sinirlenen Mutlu, "aptal mısın?" yanıtını verdi.Ünlü şarkıcı, "Sizin gibi güzel bir kadın neden yalnız?" sorusuna ise "Potansiyel yok bu adamlar da bir de zeka. Sırf yanımda adam olsun diye aptal bir çantacıyla mı dolaşayım" dedi.