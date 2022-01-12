Lerzan Mutlu'dan Demet Akalın'a şok sözler!

Gülşah Saraçoğlu’nun kendisine dava açacağını söyleyen Demet Akalın, “Gülşah da bana dava açacakmış. Ne için mahkemeye verileceğim? “Ailesi olan insan biraz daha dikkat etmeli” dedim. Bunun nesi kötü. Yoksa bana dost, her zaman dost. Aleyna’ya laf söylediğim zaman bile insanlar yanlış anlıyor. Ama gerçekten çok ufak yaşı. O kabul etmiyordur ama bir abla olarak onu da uyarıyorum. Biz bu yollardan geçtik” dedi.Akalın’ın bu sözleri Lerzan Mutlu’yu sinirlendirdi. Mutlu, Gecce.com’a şu açıklamayı yaptı:“Sana kaldı herkesi uyarmak! Sen insanların asla iyiliğini falan istemiyorsun! O anda işine nasıl gelirse! Gündemde nasıl kalırsan o taraftasın! Tek yaptığın insanların arasını bozmak! Ya ben de senin yaptığın gibi dedikodusunu yaptığın insanları uyarırsam etrafında dostun kalmaz! Hayır böyle konuşuyorsun bilmesem inanacağım. Ulan söylemediğim şeyi söylemiş gibi insanlara söyleyip beni küstürdün. İyiyim diye takılma senin gerçeğini bilene komik oluyor.”