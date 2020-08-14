Levent Yüksel'den sürpriz nikah sonrası ilk fotoğraf!

Şarkılarıyla 90’lı yıllara damga vuran Levent Yüksel (55), Haziran 2020'de dünyaevine girdiği 40 yaşındaki spor eğitmeni Özlem Öztürk ile çıktığı tatilden bir karesini paylaştı. Yüksel, Instagram hesabından "Kadınım" notunu düştüğü paylaşıma, kalp emojileri eklemeyi de ihmal etmedi. Çift karantina döneminde sürpriz bir şekilde nikah masasına oturmuştu.