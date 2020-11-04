Leyla Feray: "Serhat en çok fikrini aldığım ve önemsediğim kişidir"

Karantinada Instagram’da paylaştığı fotoğraflar sayesinde resim yeteneğinin de olduğunu öğrendiğimiz oyuncu kendini geliştirmek adına özel neler yaptığı sorulduğunda “Resim yapmak çocukluktan beri en sevdiğim hobim, bu yüzden hep çeşitli dersler aldım Şimdi de vakit buldukça evde yapıyorum. Çevremde bir sürü kişinin evinde tablolarım asılıdır.” dedi.Dizi, sinema oyuncusu olan Leyla Feray’ın tiyatro ile ilgili düşünceleri ise şöyle:“Ben oyuncu olmak istediğimi küçükken yer aldığım okul tiyatrolarında keşfettim, sahnede olmayı sevmiştim. Sonra kamera arkasında okurken bir şekilde kendimi kamera önünde buldum ve kariyerim dizi, sinema olarak ilerledi. Tiyatro için ayrıca bir zaman ayırmam gerekiyor ama hayatımın bir döneminde tiyatrolarda yer almayı çok istiyorum.”Başarılı oyuncu annesi Lal Dedeoğlu ile nasıl zaman geçirdiği ise şu sözleriyle açıkladı. “Bebek’teki cafe’si evime çok yakın olduğu için her boşlukta uğramaya çalışıyorum. Bazen anne kız baş başa kalmak istediğimizde başka yerlere gidip vakit geçiriyoruz. Annemle birlikte yapmayı en sevdiğim programlar yemek ve masaj ikilisi. Kendisi aynı zamanda en iyi tatil arkadaşım.”Oyuncu olmasaydı Feray “Senarist olabilirdim. Daha önce de yazıp yönettiğim kısa filmlerim oldu, okul projeleriydi. Üstüne gitmeyi ve geliştirmeyi düşünüyorum. Kafamda bazı hikayeler var, belki kağıda dökerim.” Dedi.Erkek arkadaşı Serhat Teoman ile aynı mesleği yapan oyuncu onunla ilgili “En çok fikrini aldığım ve önemsediğim kişidir. O da aynı şekilde. Bu sektördeki tecrübelerinden de faydalanıyorum. Aynı şeylerden konuşmak, ortak ilgi alanlarının olması bence bir ilişkide önemli faktörlerden.” Dedi. Başarılı ilişklerle ilgili ise yorumu “Bence herkesin kendine ait bir alanı ve hayatı olmalı. Benim için her anı birlikte geçirmek değil geçirilen anların güzel ve huzurlu olması önemli.” Diye yorumu oldu.Feray en çok hayatta hayatın kendisinden ve doğadan ilham aldığını söylerken ayrıca kendisini en çok mutlu eden şeyin sevdikleriyle vakit geçirmek olduğunu dile getirdi.