Leyla Lydia Tuğutlu: Hoş geldin yeni yaş!

Alman asıllı Türk oyuncu Leyla Lydia Tuğutlu, 31 yaşına bastı. Tuğutlu, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl doğum gününü evde kutladı.Oyuncu, pasta üflerken verdiği pozunu Instagram hesabına ekleyerek altına şu notu düştü; "Hoş geldin yeni yaş. Her ne kadar 2020'den bir şey anlamasak da arayan soran, mesaj atan herkese teşekkür ederim iyi ki varsınız."