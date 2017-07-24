Leyla Lydia Tuğutlu'dan tatil pozları!

Güzel oyuncu Leyla Lydia Tuğutlu, tatil pozlarını sosyal medya hesabından paylaşıyor.

Magazin - 24 Temmuz 2017 19:30
Leyla Lydia Tuğutlu'dan tatil pozları!
Son olarak ATV'de ekrana gelen “Bu Şehir Arkandan” gelecek adlı dizide Kerem Bürsin’le başrolleri paylaşan Leyla Lydia Tuğutlu tatile çıktı.

Güzel oyuncu Leyla Lydia Tuğutlu tatilin tadını çıkartıyor. Tatilden kareleri sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaşan Tuğutlu’nun fotoğrafları, takipçilerinden binlerce beğeni ve yorum aldı.

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