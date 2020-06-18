Teknoloji ve İnsan Koleji (Tink) Kurucusu Zeynep Dereli, LGS öncesi öğrencilere ve ailelere önerileri şunlar:
Öğrenciler ne yapmalı?
* Uyku ve yemek saatlerinizin düzenli olmasına dikkat edin.
* Ağır yemekler yemekten kaçının, her zaman yediğiniz ve sevdiğiniz yemekleri tercih edin.
* Sosyal medyaya sık girmeyin. Özellikle sınav ve salgınla ilgili doğrulanmamış bilgilerden uzak durun.
* Arkadaşlarınızla online görüşebilirsiniz ancak sınav hakkında uzun konuşmalar yapmaktan kaçının.
* Sınava saatler kala birkaç konuyu daha en başında başlayarak yetiştirmeye çalışmak çok sakıncalı. Ancak aklınıza takılan bir konu varsa bakabilirsiniz.
* Salgınla alakalı olumsuz düşüncelerden uzak durun.
* Hedefinizi tekrar gözden geçirin ve ona odaklanın.
Ailelere büyük görev düşüyor
Sınav sürecinde en az öğrenciler kadar ailelere de görevler düşüyor. Dereli’nin ailelere tavsiyeleri ise şöyle:
*Çocuğunuzu abartıya kaçmayacak şekilde motive etmelisiniz.
*Onu başarabileceğine inandırın.
*Büyük bir beklenti içerisinde olmadığını hissettirmelisiniz. Yoksa üzerinde büyük bir yük oluşturmuş olursunuz. Maddi, manevi fedakarlıkları çok fazla dile getirmek çocukları borçlu psikolojine sokuyor.
*Olumsuz senaryolar üzerinde konuşmaktan kaçının.
*Başkalarıyla kıyaslama yapmayın.
*MEB ve Sağlık Bakanlığı’nın yaptığı uyarıları net bir şekilde çocuğunuza anlatın.
*Salgınla ilgili gerekli önlemlerin alındığını sadece sınava odaklanması gerektiğini anlatın.
LGS'ye geri sayım başladı!
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18.06.2020 10:55 Yaşam