LGS'ye geri sayım başladı!

Koronavirüs gölgesinde yapılacak Liselere Giriş Sınavı’na (LGS) sadece iki gün kaldı. Peki, 1 milyon 800 bin adayın girmesi beklenen sınavda aileler ve öğrenciler ne yapmalı?

18.06.2020 10:55 Yaşam

LGS'ye geri sayım başladı! Teknoloji ve İnsan Koleji (Tink) Kurucusu Zeynep Dereli, LGS öncesi öğrencilere ve ailelere önerileri şunlar:

Öğrenciler ne yapmalı?

* Uyku ve yemek saatlerinizin düzenli olmasına dikkat edin.

* Ağır yemekler yemekten kaçının, her zaman yediğiniz ve sevdiğiniz yemekleri tercih edin.

* Sosyal medyaya sık girmeyin. Özellikle sınav ve salgınla ilgili doğrulanmamış bilgilerden uzak durun.

* Arkadaşlarınızla online görüşebilirsiniz ancak sınav hakkında uzun konuşmalar yapmaktan kaçının.

* Sınava saatler kala birkaç konuyu daha en başında başlayarak yetiştirmeye çalışmak çok sakıncalı. Ancak aklınıza takılan bir konu varsa bakabilirsiniz.

* Salgınla alakalı olumsuz düşüncelerden uzak durun.

* Hedefinizi tekrar gözden geçirin ve ona odaklanın.

Ailelere büyük görev düşüyor

Sınav sürecinde en az öğrenciler kadar ailelere de görevler düşüyor. Dereli’nin ailelere tavsiyeleri ise şöyle:

*Çocuğunuzu abartıya kaçmayacak şekilde motive etmelisiniz.

*Onu başarabileceğine inandırın.

*Büyük bir beklenti içerisinde olmadığını hissettirmelisiniz. Yoksa üzerinde büyük bir yük oluşturmuş olursunuz. Maddi, manevi fedakarlıkları çok fazla dile getirmek çocukları borçlu psikolojine sokuyor.

*Olumsuz senaryolar üzerinde konuşmaktan kaçının.

*Başkalarıyla kıyaslama yapmayın.

*MEB ve Sağlık Bakanlığı’nın yaptığı uyarıları net bir şekilde çocuğunuza anlatın.

*Salgınla ilgili gerekli önlemlerin alındığını sadece sınava odaklanması gerektiğini anlatın.
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