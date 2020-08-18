Lider Şahin'den İrem Derici'ye cevap geldi!

İrem Derici ile Lider Şahin arasında gerçekleşen atışma sürüyor.

18.08.2020 18:17 Magazin

Lider Şahin'den İrem Derici'ye cevap geldi! Lider Şahin verdiği röportajda eski aşkı İrem Derici için, “İlişkimiz 1 sene kadar sürdü diye hatırlıyorum. Güzel zamanlarımız oldu, güzel hatırlıyoruz birbirimizi” demişti. Şahin'in bu sözlerine İrem Derici, "O zor hatırladığın ilişki sayesinde veriyorsun o röportajı da haydi neyseee" yanıtını vermişti.

İrem Derici'den Lider Şahin'e şok cevap!

İrem Derici'den Lider Şahin'e şok cevap!



Lider Şahin'den İrem Derici'ye yanıt geldi:

''Sanatçı bir aileden gelmenin doğal bir getirisi olarak magazin dünyasına doğduğum için bu çalımlara şaşırmıyorum, hatta bir açıdan espirili buluyorum. Açıkça iyi niyet ifadesi olan söylemim karşısında, saldırı maksadında bir paylaşım olduğunu sanmıyorum, yakıştırmıyorum da.

Selami Şahin’in oğlu olmak benim için büyük bir onur ve gurur kaynağı olmakla birlikte, kendi kariyer adımlarım, gerek gördüğüm alanlarda beni hedeflerime götürüyor ki, benim için önemli olan bu.

Bunlar magazin tarihinde her zaman olmuş ve olmaya devam edecek gündemler. Mevcut ya da geçmiş tüm insan ilişkilerimde saygı benim için bakidir. Bu tarz hamlelere karşı tek ricam ancak en fazla benim ciddiye aldığım kadar ciddiye alınması olur.

Sevgilerimle''

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