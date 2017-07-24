İREM DERİCİ VE LİDER ŞAHİN BARIŞTI
Lider Şahin'den 'Reklam' cevabı!
İrem Derici ile yeniden aşk yaşamaya başlayan Lider Şahin 'Reklam' iddialarına yanıt verdi.Magazin - 24 Temmuz 2017 10:10
İrem Şahin ile 1 aylık ayrılığın ardından yeniden barışan ve tatil çıkan Lider Şahin, önceki gün Atatürk Havalimanı'nda görüntülendi. Nazardan korktukları için aşkları hakkında konuşmak istediğini söyleyen Şahin, muhabirlerin ayrılığın reklam çalışması olduğu iddialarını sorması üzerine de "Sizce reklama ihtiyacımız var mı?" cevabını verdi.
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