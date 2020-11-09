"Life Style" tüm hızıyla devam ediyor!

. Programın yapımcılığını ve aynı zamanda sunuculuğunu da üstlenen Aycan Gül, "Life Style" programının televizyon dünyasına yeni bir soluk getirdiğini ve farklı alanlarda yaptıkları özgün içeriklerle programın öğretici içeriklere de yer verdiğini ifade etti.Her pazar sabahı saat 11.00'da Tv8,5 ekranlarında izleyici ile buluşan program, her hafta birbirinden farklı konu ve konuklarıyla geniş bir izleyici kitlesine sahip. Renkli formatı ile sadece İstanbul içi değil Türkiye'nin her yerinden alanında uzman ve güvenilir kişilerin ağırlandığı programda sağlık, moda ve ekonomi gibi konulara cevap aranıyor.