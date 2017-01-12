Lig TV'den ücretsiz yayın müjdesi!

Katarlıların satın aldığı Lig TV kanallarının ismi, bu gecceden itibaren beIN Sports olacak. Öte yandan Digiturk'ten yapılan açıklamada Pazartesi gününe kadar yayınlanacak içeriklerin şifresiz izlenebileceği müjdesi verildi.

Spor - 12 Ocak 2017 20:15

beIN Media Group tarafından satın alınan ve Ağustos 2016'dan bu yana yeni sahiplerince yönetilen Digiturk platformunun en gözde kanalı Lig TV'nin ismi bu gece itibari ile tarih oluyor.



13 Ocak'tan itibaren Lig TV, Lig TV 2, Lig TV 3 ve Lig TV 4 kanallarının ismi beIN Sports, beIN Sports 2, beIN Sports 3 ve beIN Sports 4 olarak değişecek.



RESMİ HESAPLARIN DA İSMİ DEĞİŞTİ

Lig TV, resmi Facebook hesabının ismini de 'BeinSports Türkiye' olarak değiştirdi.



Kaynak:hurriyet.com.tr

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