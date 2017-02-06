Limonun mucizeleri!

Cildimize, tırnağımıza ve bağışıklık sistemimize olan faydalarını okuyunca şaşıracaksınız...

Güzellik - 06 Şubat 2017 15:21

Ekşi diye yemeyi reddettiğimiz limonu, yemesek bile cildimize, tırnağımıza sürerek mucizevi sonuçlar alabiliriz.

Limon pH seviyelerini dengeler, yüksek tansiyonu kontrol eder, enfeksiyonla mücadele eder, sindirimi geliştirir, vücuttaki pis koku ile mücadele eder, bağışıklık sistemini güçlendirir. Ancak, limon cilt ve saç için daha fazla faydalıdır.



Bu narenciye, C vitamini, kalsiyum, magnezyum ve potasyum için zengin bir kaynaktır. Aynı zamanda saç, cilt ve tırnakların görünümünü ve durumunu iyileştirmeye yardımcı olan antioksidan, antibakteriyel, antifungal ve sıkılaştırıcı özelliklere sahiptir.



Sık oje sürüyorsanız aseton ve oje sebebiyle tırnaklarınız güçsüzleşebilir. Bir yemek kaşığı zeytinyağına bir kaç damla limon ekleyin ve karıştırın. Bu karışımı tırnaklarınıza sürün. En etkilisi gece yatmadan önce uygulamak ve eldiven giymek olacaktır. Sabah uyandığınızda elleriniz yumuşacık ve tırnaklarınız güçlenmiş olacak.



Mesela soluk bir cildiniz varsa ve koyu lekeler söz konusuysa limonu doğal parlatıcı olarak kullanabilirsiniz. Sabahları yüzünüzü yıkadığınız suya bir kaç damla limon ekleyebilirsiniz...

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