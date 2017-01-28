Lindsay Lohan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lindsay Lohan'ı kabul etti..

Yaşam - 28 Ocak 2017 09:42
Lindsay Lohan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyaret
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde ABD'li ünlü oyuncu Lindsay Lohan ve Suriye'nin doğu Halep bölgesindeki katliamı, annesiyle beraber dünyaya sosyal medya üzerinden duyuran 7 yaşındaki Bana el-Abed'i kabul etti.

Kabulde ABD’li oyuncu Lindsay Lohan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a, "Dünya 5'ten büyüktür" rozeti taktı.



Kaynak:tccb.gov.tr
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