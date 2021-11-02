Linet, İsrail X Factor'de jüri üyelerini büyüledi: 2022 Eurovision'da İsrail'i temsil edebilir!

İsrail Eurovision temsilcisini X Factor yarışması ile belirleyecek. O X Factor yarışmasına da şarkıcı Linet de katıldı. İsrail doğumlu şarkıcı yarışmadaki şarkıyı Türkçe ve İbranice söyledi.Linet'in yarışmadaki performansını Şalom gazetesi köşe yazarı, Karel Valansi de sosyal medya hesabından paylaştı. Valansi, "İsrail’i Eurovision’da temsil edecek şarkıcıyı seçen yarışmaya iki Türk kökenli de katılıyor bu sene. Hepimizin tanıdığı Linet ve İzmirli bir aileden gelen Sapir Saban #TürkiyeEurovisionaGeriDönsün" ifadelerini kullandı.Şalom baş yazarı İvo Malinas ise Linet'in yarışmadaki anlarını "Linet,İsrail’in ses yarışmasında döktürmüş.Amacı İsrail’i Eurovision’da temsil etmek olabilir…" ifadeleriyle paylaştı.İşte Linet'in performansı: