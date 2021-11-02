İsrail Eurovision temsilcisini X Factor yarışması ile belirleyecek. O X Factor yarışmasına da şarkıcı Linet de katıldı. İsrail doğumlu şarkıcı yarışmadaki şarkıyı Türkçe ve İbranice söyledi.
"AMACI İSRAİL'İ EUROVİSİON'DA TEMSİL ETMEK"
Linet'in yarışmadaki performansını Şalom gazetesi köşe yazarı, Karel Valansi de sosyal medya hesabından paylaştı. Valansi, "İsrail’i Eurovision’da temsil edecek şarkıcıyı seçen yarışmaya iki Türk kökenli de katılıyor bu sene. Hepimizin tanıdığı Linet ve İzmirli bir aileden gelen Sapir Saban #TürkiyeEurovisionaGeriDönsün" ifadelerini kullandı.
Şalom baş yazarı İvo Malinas ise Linet'in yarışmadaki anlarını "Linet,İsrail’in ses yarışmasında döktürmüş.Amacı İsrail’i Eurovision’da temsil etmek olabilir…" ifadeleriyle paylaştı.
İşte Linet'in performansı:
Linet, İsrail X Factor'de jüri üyelerini büyüledi: 2022 Eurovision'da İsrail'i temsil edebilir!
Şarkıcı Linet İsrail'deki XFactor yarışmasında boy gösterdi. Peformansıyla jüri üyelerini etkileyen Linet'in Eurovision şarkı yarışmasında boy göstermesi bekleniyor.
02.11.2021 15:00 Magazin