2009 yılında İstanbul’da da konser veren Grammy ödüllü ABD’li rock grubu Linkin Park’ın vokalisti Chester Bennington, Los Angeles'taki evinde kendini asarak intihar etti.
Sabah saatlerinde evinde ölü bulunan 41 yaşındaki Bennington, uyuşturucu ve alkol bağımlılığı nedeniyle uzun süre tedavi görmüştü.
DHA
Linkin Park’ın vokalisti intihar etti
Dünyaca ünlü rock grubu Linkin Park’ın vokalisti Chester Bennington intihar etti.Kültür-Sanat - 20 Temmuz 2017 22:30
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