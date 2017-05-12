Liselilerin 'insansız savunma aracı'

Spor - 12 Mayıs 2017 14:59

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Mevlana temalı 11’inci Uluslararası Robot Yarışması, geçen 10 Mayıs günü Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın startını vermesiyle birlikte Konya'da Büyükşehir Belediyesi Spor ve Kongre Merkezi'nde başladı. Bugün final töreniyle sona erecek yarışmaya Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi ve özel ortaöğretim kurumları, üniversiteler ile Azerbaycan, Bosna Hersek, Gürcistan, Kırgızistan, KKTC, Makedonya, Panama, Romanya, Suudi Arabistan, Tunus, Türkmenistan, Ukrayna ve Yunanistan'dan 391 okul, 3 bin 240 öğrenci ve proje öğretmeni katıldı.12 kategoride gerçekleştirilen, insansı ve endüstriyel robotların katıldığı yarışmada Ordu Altınordu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Doğan Yoldaş ile Barış Bayazıt’ın terörle mücadelede kullanılmak için yaptığı 'insansız savunma aracı' dikkat çekti.Projesini anlatan Doğan Yoldaş, 'Anka' adı verilen savunma aracının terörle mücadelede yoğun çaba gösteren polis ve askerin can güvenliğini sağlamak için geliştirdiklerini söyledi. Anka'nın asker ve polis konvoyunun önünde hareket ederek, mayın ve bölgedeki teröristleri tespit etmesini sağlamak ve gerektiğinde üstüne monte edilen silahla da savunma yapılmasını planladıklarını kaydetti.6 tekerlekli aracın arazi şartlarına uygun olduğunu belirten Yoldaş, ''Projemizde hazırladığımız prototip aracımız, askeri konvoyların önünde hareket edecek. Üzerindeki dedektör sayesinde yoldaki mayını bulduğu taktirde arkada seyir halinde olan askeri araca uyarı veriyor. Önüne taktığımız sensörlü kamerayla anlık görüntüleri konvoydaki araçlara aktarabiliyor. Üzerine monte edilen silah mekanizması da, uzaktan kumandayla çalışabiliyor. Herhangi bir terör unsurlarıyla karşılaşıldığı taktirde 360 derece dönebilen silah ateşleme mekanizmasıyla faaliyete geçirilebiliyor. Böylece askerimizin güvenliği sağlanmış oluyor. Hızlı bir hareket kabiliyetine sahip bir araç olarak tasarladık. Ayrıca tekerleri ve amortisör sistemiyle arazi şartlarında da hareket edebilme imkanına sahip" dedi.Yoldaş, savunma aracına 'Anka' ismi vermelerini de şöyle anlattı:''Anka, aslında uçan bir kuş ismi. Bizim bu ismi koyma amacımız güvenliğin sadece göklerde olmadığını, bu araçla yerlerde de güvenliğimizin sağlanabileceğini anlatmak.’’KAYNAK: DHA