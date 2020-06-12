Londra'ya yerleşmişti... Yasemin Allen dönüyor!

Yasemin Allen uyardı: "Yaptığınız ırkçı bir davranış!"
Yasemin Allen, aldığı yeni teklifleri değerlendirmek ve görüşmeler yapmak için 17 Haziran’da İstanbul’a geliyor. Mart ayında gelmeyi planlarken pandemi yüzünden başlayan seyahat kısıtlamaları nedeniyle Türkiye gelişini erteleyen Allen, tarifeli uçak seferlerinin açılması üzerine gelecek hafta İstanbul’da olacak.
Yasemin Allen'in piton sevdası!
Yeni sezon için dizi görüşmelerine katılacak olan oyuncu, daha sonra İstanbul ve Bodrum’da yapacağı tatilde eski arkadaşlarıyla da hasret giderecek.
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