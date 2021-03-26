GONCA VUSLATERİ
Kalbim paramparça oldu bu haberle... Ah Lüran. sabaha kadar müzik dinleyip günü doğurduğumuz günlere sakladım dualarımı... Makedonya’ya gittiğimde geçirdiğim 15 günün en komik en kral sohbetiydin sen.
Oyuncu dostumuz koronavirüse yenik düştü... Allah rahmet eylesin... Ailesi, dostları ve tüm sevenlerinin başı sağ olsun... çok üzüldüm.. çok üzüldüm #LüranAhmeti .
Bu hastalığın insan sağlığı için korkunç bir tehdit olduğunu bilmek için daha kaç can yok olacak... ah!
HAZAL KAYA
Ah Loçkam... Çok özleyeceğim!
BÜLENT ŞAKRAK
Ah be koca Arnavut... Devrin daim olsun.
KAAN URGANCIOĞLU
Çok güzel adamdı, yakınlarına sabır diliyorum.
TOLGA TEKİN
Mekanın cennet olsun canım brom
CELİL NALÇAKAN
Tanışmak kısmet olmadı ama tanıyan ahbaplarımdan ne kadar iyi bir insan olduğunu duydum daima... Oyunculuğuna hep çok imrendim, birlikte oynamayı çok istedim, kısmet olmadı. Ruhu şâd olsun, ailesi ve sevenlerine sabır dilerim. Çok üzgünüm.
CEYDA ATEŞ
Canım Luran... Elveda Rumeli ve Makedonya günlerimizi unutmayacağım... Mekanın cennet olsun...
Luran Ahmeti'nin ölümü sanat dünyasını yasa boğdu!
Kurtlar Vadisi, Elveda Rumeli, Muhteşem Yüzyıl Kösem gibi dizilerde oynayan Kuzey Makedonyalı Oyuncu Luran Ahmeti, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Ahmeti'nin ölümü sanat dünyasını yasa boğdu.
26.03.2021 09:19 Magazin