Luran Ahmeti'nin ölümü sanat dünyasını yasa boğdu!

Kurtlar Vadisi, Elveda Rumeli, Muhteşem Yüzyıl Kösem gibi dizilerde oynayan Kuzey Makedonyalı Oyuncu Luran Ahmeti, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Ahmeti'nin ölümü sanat dünyasını yasa boğdu.

26.03.2021 09:19 Magazin

Luran Ahmeti'nin ölümü sanat dünyasını yasa boğdu! GONCA VUSLATERİ

Kalbim paramparça oldu bu haberle... Ah Lüran. sabaha kadar müzik dinleyip günü doğurduğumuz günlere sakladım dualarımı... Makedonya’ya gittiğimde geçirdiğim 15 günün en komik en kral sohbetiydin sen.
Oyuncu dostumuz koronavirüse yenik düştü... Allah rahmet eylesin... Ailesi, dostları ve tüm sevenlerinin başı sağ olsun... çok üzüldüm.. çok üzüldüm #LüranAhmeti .

Bu hastalığın insan sağlığı için korkunç bir tehdit olduğunu bilmek için daha kaç can yok olacak... ah!

HAZAL KAYA

Ah Loçkam... Çok özleyeceğim!

BÜLENT ŞAKRAK

Ah be koca Arnavut... Devrin daim olsun.

KAAN URGANCIOĞLU

Çok güzel adamdı, yakınlarına sabır diliyorum.

TOLGA TEKİN

Mekanın cennet olsun canım brom

CELİL NALÇAKAN

Tanışmak kısmet olmadı ama tanıyan ahbaplarımdan ne kadar iyi bir insan olduğunu duydum daima... Oyunculuğuna hep çok imrendim, birlikte oynamayı çok istedim, kısmet olmadı. Ruhu şâd olsun, ailesi ve sevenlerine sabır dilerim. Çok üzgünüm.

CEYDA ATEŞ

Canım Luran... Elveda Rumeli ve Makedonya günlerimizi unutmayacağım... Mekanın cennet olsun...

Bunlarda ilginizi çekebilir: