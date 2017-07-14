LYS sonuçları yeniden hesaplandı!

Diğer Haberler - 14 Temmuz 2017 20:13

ÖSYM tarafından, Lisans Yerleştirme Sınavları (LYS) sonrası yapılan kontrollerde, hiçbir adayın sınav puanlarında bir değişiklik olmamakla birlikte, LYS ve YGS yerleştirme puanlarının hesaplanmasında kullanılan ek puan ve puan kesintisi kayıtlarının güncellenmesinde oluşan hata nedeniyle bazı adayların eğitim durumlarının, güncel haliyle hesaba katılmadığının tespit edildiği bildirildi.ÖSYM'DEN YAPILAN AÇIKLAMA ŞÖYLE:Sınav sonrası yapılan kontrollerde, hiçbir adayın sınav puanlarında bir değişiklik olmamakla birlikte; LYS ve YGS yerleştirme puanlarının hesaplanmasında kullanılan ek puan ve puan kesintisi kayıtlarının güncellenmesinde oluşan hata nedeniyle bazı adayların eğitim durumlarının güncel haliyle hesaba katılmadığı tespit edilmiştir. Buna göre, 2017-ÖSYS Kontenjan Kılavuzunun 6A, 6B ve 6C tablolarında bulunan tür ve alan mezunlarından, 2016-ÖSYS yerleştirmelerinde YGS veya LYS puanı ile bir programa yerleştirilen toplam 75.692 adaydan;1-)LYS yerleştirme puanlarıyla ilgili olarak yapılması gereken OBP kesintisinin 2.413 aday için yapılmamış olduğu,2-)YGS yerleştirme puanları ile ilgili olarak; 6.751 adaydan yapılması gereken OBP kesintisinin yapılmamış olduğu, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları mezunu 23 adaya ise ek puanlarının uygulanmamış olduğu anlaşılmıştır.Bu nedenle, yukarıda belirtilen rakamlardan çakışmalar hariç 7.084 adayın yerleştirme puanları yeniden hesaplanmış, buna bağlı olarak tüm adayların başarı sıralamaları güncellenmiştir. Bu güncellemeler sonucunda, puan kesintisi yapılan adaylar hariç, adayların puanlarında bir değişiklik olmamasına rağmen başarı sıralamalarında genel olarak yukarı yönde bir değişiklik gerçekleşmiştir.Sonuçlar, 14.07.2017 tarihinde saat 19:12 itibariyle tüm adayların erişimine açılmıştır. Tüm adayların, puan ve sıralamalarını kontrol etmeleri ve son güncellenen sonuçları kullanmaları gerekmektedir.Kaynak: hurriyet.com.tr