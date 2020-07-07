Mabel Matiz: "Uzun bir aradan sonra sahnelere dönüyorum!"

Yaz aylarının vazgeçilmez eğlencesi olan konserler, Covid19 nedeniyle sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde İstanbul Açık Hava Gösteri Merkezi–Yenikapı’da devam ediyor.Türkiye’de ilk olarak Kerki Solfej’in düzenlediği “Tik Tak’la Parket Seyret” etkinlikleri Mabel Matiz performansıyla devam edecek. 1400 araç kapasiteli Türkiye’nin en büyük açık hava gösteri alanı olan İstanbul Açıkhava Gösteri Merkezi – Yenikapı’da gerçekleşecek olan etkinlikte, tüm misafirlerin ateşi ölçülecek ve araçlar dezenfekte edilecek.