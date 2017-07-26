Maceracıya denizde doktor kontrolü

Botla deniz yolculuğuna çıkan maceracıya denizde doktor kontrolü yapıldı.

Yaşam - 26 Temmuz 2017 18:58

İstanbul'dan yaklaşık üç ay önce yola çıkan ve karaya ayak basmadan deniz üzerinden Hatay'a giden çevirmen 48 yaşındaki Enes Save, Antalya'nın Alanya İlçesi'ne ulaştı. Alanya Belediyesi'nden yardım isteyen Save, deniz üzerinde sağlık kontrolünden geçirildi. Save, "Yaklaşık 1000 deniz mili yol kat ettim ve hiç karaya ayak basmadım. Karaya çıkmadığım için de doktor kontrollerimi teknede yaptırmam gerekiyor" dedi.



Enes Save, 18 Nisan'da 3 metrelik şişme botla Hatay'ın Samandağ Limanı'na karaya ayak basmadan ulaşmak için İstanbul'dan denize açıldı. Şu ana kadar 1000 deniz mili yol alan ve zorlu yolculuğunun ardından Alanya Limanı'na gelen Save, sağlık kontrolü için Alanya Belediyesi'nden yardım istedi. Belediye ise Save'nin kontrolü için denize doktor gönderdi. Alanya Belediyesi sağlık ekibi Enes Save'yi karaya çıkarmadan deniz üstünde muayene etti.



BELEDİYEDEN YARDIM İSTEDİ



Enes Save, üç ayı geçen yolculuğunun yorucu ve zor geçtiğini söyledi. Yolculuğa başlarken karaya çıkmadan Hatay'a ulaşma kararı aldığını belirten Save, "Dün akşam Alanya'ya geldim. Sosyal medya üzerinden tanıştığım denizci Bülent Büyükdağ ile Alanya Limanı'nda buluştuk. Yaklaşık 1000 deniz mili yol kat ettim ve hiç karaya ayak basmadım. Karaya çıkmadığım için de doktor kontrollerimi teknede yaptırmam gerekiyor. Bülent arkadaşım Alanya Belediyesi'ne telefonla ulaşmış ve doktor talebinde bulundu. Belediye Başkanı Sayın Adem Murat Yücel de bana belediyenin doktorunu göndermiş. 90 günlük yolculuğum boyunca ilk kez bu şekilde ilgiyle karşılandım. Alanya Belediyesi'ne ve çalışanlarına teşekkür ederim" dedi.



"HEDEFİM DÜNYA TURUNA ÇIKMAK"



Deniz yolculuğuna eşinin desteğiyle çıktığını anlatan Enes Save, "Alanya'dan tekrar yola çıkarak Hatay Samandağ Limanı'na ulaşmayı hedefliyorum. Esas hedefim biraz daha büyük bir botla dünya turuna çıkmak. Ancak denizdeki dayanıklılığımı ve tecrübemi artırmak için Türkiye'de bu şekilde bir girişimde bulundum. Tek zorlandığım aşırı dalgalar, şimdiye kadar sorunsuz bir şekilde Alanya'ya geldim. İnşallah hedeflerimi yerine getiririm" diye konuştu.



Enes Save'yi deniz üstünde muayene eden Alanya Belediyesi hekimi Sultan Özgen de Save'nin şekerini ve diğer kontrollerini yaptıklarını, sağlık durumunun gayet iyi olduğunu ve yolculuğuna devam edebileceğini söyledi.





Kaynak:DHA

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