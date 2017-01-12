Madonna öyle bir fotoğraf paylaştı ki...

Dünyaca ünlü pop yıldızı Madonna, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla olay yarattı.

Dünya Magazin - 13 Ocak 2017 02:44
Madonna öyle bir fotoğraf paylaştı ki...
Şöhret olduğu ilk günden bu yana sansasyonel yaşantısıyla gündemden düşmeyen 58 yaşındaki Madonna, bu kez sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflar olay oldu. ABD'li şarkıcı, 9 milyona yakın kişinin takip ettiği sayfasından kadın çıplaklığını öne çıkaran bir kampanyaya destek olmak için "+18" bir fotoğraf karesini paylaştı. Madonna, o karenin altına "Evet! Sadece yap! Martta 1 Milyon Kadın! Orada ol!!" sloganlarını not olarak ekledi.

İşte o paylaşım;
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