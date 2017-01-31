Madonna ve Drake arasında neler oluyor?

Son dönemin en çok konuşulan ismi Drake bu sefer de bomba gibi bir iddia ile gündemde! Drake ve Madonna'nın ismi aşk dedikodularına mı karıştı? İşte detaylar...

Dünya Magazin - 31 Ocak 2017 16:40
Madonna ve Drake arasında neler oluyor?
Rihanna ile yaşadığı büyük aşk ile dünya basınının gündeminden bir türlü inmeyen ünlü rap şarkıcısı Drake'in aşkı kadar ayrılığı da olay olmuştu. Rihanna için "Çocukluğumdan beri hayranım!" diyen, reklam panolarına ünlü şarkıcının ismini yazdıran, sahnelerde aşkını ilan edip duran Drake; Rihanna ile ayrıldıktan sonra gönlünü kendinden yaşça oldukça büyük şarkıcı Jennifer Lopez'e kaptırmıştı. Tabii bu olay hem Rihanna'nın hem de Rihanna hayranlarının sinirlerini oldukça bozmuştu!



İlahi adalet devreye girdi!

Drake'in kendinden yaşça büyük olan Lopez ile yaşadığı aşk çok uzun sürmedi. Kanadalı rap şarkıcısı, dünyaca ünlü seksi güzel Lopez'i porno yıldızı olan Rosee Divine ile aldattı ve ikilinin kısa süren aşk hikayesi de burada son buldu.

Tek büyük boy aşkı Lopez değilmiş!

Drake ve Lopez arasındaki yaş farkı bir çok eleştiriyi de yanında getirmişti. Lopez ile ayrılığından sonra ortaya atılan yeni iddia ile tüm gözler yeniden Drake'e çevrildi. 2015 yılında dünyanın en ünlü müzik festivallerinden olan Coachella'da sahnesine sürpriz bir şekilde Madonna'yı konuk eden Kanadalı şarkıcının tek büyük aşkı Lopez değilmiş! O yıllarda Drake'in Madonna ile kısa ve kaçamak bir aşk yaşadığı iddia ediliyor.


Jennifer Lopez, Rihanna'nın büyük aşkını çaldı

Jennifer Lopez, Rihanna'nın büyük aşkını çaldı



Jennifer Lopez ve Drake dudak dudağa

Jennifer Lopez ve Drake dudak dudağa
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