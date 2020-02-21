Mahalleden podyuma: "Bizimlesin Zengo"

Videolarıyla tüm Türkiye'yi kahkahaya boğan başarılı oyuncu Sakallıoğlu, şimdi de beyazperdede gülmekten kırıp geçirecek! Zengo hem mahalledeki komşumuz hem de bir moda ikonu!

21.02.2020 12:08 Kültür-Sanat

Mahalleden podyuma: "Bizimlesin Zengo" Modacı olma heveslisi Zengo (Yasemin Sakallıoğlu), ilhamını mahallesinin dar sokaklarından, kısır günlerinden ve düğünlerden alıyor! En büyük destekçisi ile mahallenin terzisi Fazilet (Dilşah Demir)!

MODA HAFTASINDA BİR ZENGO

Onun podyumu mahallesi, hedefi ise Moda Haftası! Ekürisi Terzi Fazilet ile Moda Haftası'ndaki defilede yer alabilmek için amansız mücadeleler veren Zengo çok güldürecek!


Filmde Yasemin Sakallıoğlu'na Dilşah Demir, Ece İrtem, Semih Varol ve Ünal Kantarcı eşlik ediyor. Filmin yönetmenliğini ise Şahan Gökbakar ve Megü Manuş üstlendi. Gökbakar, ‘Zengo’ için kariyerinde ilk kez yönetmenlik koltuğuna oturdu. Yasemin Sakallıoğlu'nun hayallerini gerçekleştirdiği filmi 'Zengo' 6 Mart'ta vizyonda!

YASAL UYARI: İçeriğin kopyalanması yasaktır. İçerik, sadece gecce’ye link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.

Bunlarda ilginizi çekebilir: