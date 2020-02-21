Mahalleden podyuma: "Bizimlesin Zengo"

Modacı olma heveslisi Zengo (Yasemin Sakallıoğlu), ilhamını mahallesinin dar sokaklarından, kısır günlerinden ve düğünlerden alıyor! En büyük destekçisi ile mahallenin terzisi Fazilet (Dilşah Demir)!Onun podyumu mahallesi, hedefi ise Moda Haftası! Ekürisi Terzi Fazilet ile Moda Haftası'ndaki defilede yer alabilmek için amansız mücadeleler veren Zengo çok güldürecek!Filmde Yasemin Sakallıoğlu'na Dilşah Demir, Ece İrtem, Semih Varol ve Ünal Kantarcı eşlik ediyor. Filmin yönetmenliğini ise Şahan Gökbakar ve Megü Manuş üstlendi. Gökbakar, ‘Zengo’ için kariyerinde ilk kez yönetmenlik koltuğuna oturdu. Yasemin Sakallıoğlu'nun hayallerini gerçekleştirdiği filmi 'Zengo' 6 Mart'ta vizyonda!