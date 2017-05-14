Mahkemeden Davut Güloğlu'na bir şok daha

Davut Güloğlu’nun, şarkıcı Sıla Gençoğlu'na hakaret ettiği gerekçesiyle 8 bin 500 TL adli para cezasına çarptırılmasının gerekçesi belli oldu. Mahkeme gerekçeli kararında, sanık Güloğlu'nun sinkaflı söyleminin incitici ve küçük düşürücü olduğunu belirterek, " Yasada korunan hukuki yarar sanık tarafından ihlal edilmiştir" ifadelerini kullandı.

Magazin - 14 Mayıs 2017 13:11

Davut Güloğlu hakkında açılan hakaret davasında yeni bir gelişme yaşandı. Davut Güloğlu’nu 8 bin 500 TL adli para cezasına çarptıran mahkeme gerekçeli kararını açıkladı. Mahkeme kararında şu ifadeleri kulllandı: "Sanık (Davut Güloğlu) sanatçıdır. Kendisi gibi sanatçı olan şikayetçi ( Sıla Gençoğlu) ile ilgili soruya onu hedef alan biçimde ‘s… olsun gitsin…’ sinkaflı söylemi incitici ve küçük düşürücüdür. Bu söylem hakaret suç tipine uygundur. Yasada korunan hukuki yarar sanık tarafından ihlal edilmiştir. Davranışın Türk Ceza Kanunu’nda (TCK) 125 /1 maddesinde ifade edilen suçu oluşturduğu kabul ve benimsenmiştir. Bunun yayınlanacağını bilerek, öngörerek söylemiştir ve birden çok internet sitesinde aynı maddenin 2. fıkrasında (sesli, görüntülü ve yazılı hakeret maddesi) tanımlanan biçimde ileti duyurulmuştur. Eylemde aleniyet unsuru da vardır. Sanık işi, mesleği, toplumdaki sorumluluk taşıyan yeri ve anılan söylemleri meslektaşı kadın sanatçıya karşı icra etmesi, zararın niteliği, birlikte göz önüne alındığında alt sınırdan ayrılmak ve teşdit uygulamak gerektiği kabul de benimsenmiştir. Aksine savunmalarına itibar etmek elverişli görülmemiştir. o halde kabul ve benimseme çerçevesinde sanığın cezalandırılmasına karar vermek gerekir."



DAVANIN GEÇMİŞİ



15 Temmuz darbe girişiminin ardından Yenikapı'da düzenlenen 'Demokrasi ve Şehitler Mitingi'ne Şarkıcı Sıla Gençoğlu katılmamış ve "Darbe karşıtıyım ama böyle bir şovun içinde bulunmayı tercih etmiyorum" demişti. Bunun üzerine Davut Güloğlu katıldığı bir televizyon programında, "S… olsun gitsin" ifadesini kullanmıştı. Sıla, bu sözlerin ardından avukatı Rezan Epözdemir aracılığıyla İstanbul Adalet Sarayı’na suç duyurusunda bulunmuş, başlatılan soruşturma kapsamında da Davut Güloğlu hakkında, "Basın yoluyla hakaret" suçundan 2,5 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açılmıştı. Mahkeme yargılama sonunda Davut Güloğlu'nu hakaret suçundan 8 bin 500 TL adli para cezasına çarptırmıştı.



Kaynak: DHA

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