Hakan Uzan'ın boşandığı eşi Özlem Kızılkaya, oğlu Ata Kemal Uzan'ı babasından izisiz kaçırmaktan 6 ay hapis, 3000 Euro para cezası aldı. Dava Paris'te Aile Mahkemesi'nde bugün görüldü. 5 yıldır kaçan Özlem Kızıklaya, Uluslararası yakalama kararı çıkmasın diye geldi ve ifade verdi. 5 yıl süren davayı Hakan Uzan kazandı.
Mahkemeden Hakan Uzan lehine karar
Hakan Uzan'ın eski eşi Özlem Kızılkaya, oğulları Ata Kemal Uzan'ı babasından izinsiz kaçırmaktan 6 ay hapis cezası 3 bin euro para cezası aldı.
20.10.2021 18:53 Sosyete