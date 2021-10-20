Mahkemeden Hakan Uzan lehine karar

Hakan Uzan'ın eski eşi Özlem Kızılkaya, oğulları Ata Kemal Uzan'ı babasından izinsiz kaçırmaktan 6 ay hapis cezası 3 bin euro para cezası aldı.

20.10.2021 18:53 Sosyete

Mahkemeden Hakan Uzan lehine karar Hakan Uzan'ın boşandığı eşi Özlem Kızılkaya, oğlu Ata Kemal Uzan'ı babasından izisiz kaçırmaktan 6 ay hapis, 3000 Euro para cezası aldı. Dava Paris'te Aile Mahkemesi'nde bugün görüldü. 5 yıldır kaçan Özlem Kızıklaya, Uluslararası yakalama kararı çıkmasın diye geldi ve ifade verdi. 5 yıl süren davayı Hakan Uzan kazandı.

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