'Mahkum' dizisinden bir yeni afiş daha!

"Mahkum"un yayın tarihi belli oldu

Mahkum dizisinden bir fragman daha!

Mahkum'un afişi yayınlandı!

“Innocent Defendant” dizisinin uyarlaması olarak ekrana gelecek “Mahkum”un ikinci afişinde Onur Tuna, İsmail Hacıoğlu, Seray Kaya, Melike İpek Yalova ve Hayal Köseoğlu göz kamaştırıyor.Yönetmen koltuğunda Volkan Kocatürk’ün oturduğu, senaryosunu Uğraş Güneş’in uyarladığı ve kadrosunda Hakan Karsak, Anıl İlter, Tugay Mercan, Muharrem Türkseven, Bülent Seyran, Furkan Kalabalık, Burcu Cavrar, Alara Bozbey, Gürberk Polat, Murat Şahan, Gökhan Tercan, Alya Sude Mazak, İlker Yağız Uysal, Nihal Koldaş, Bülent Düzgünoğlu, Mehmet Ulay ve Hakan Salınmış gibi ünlü isimler yer alıyor.“Mahkum”da; İdealist bir Cumhuriyet Savcısı olan Fırat Bulut (Onur Tuna), bir sabah uyandığında kendini cezaevinde bulur. Hiçbir şey hatırlamıyordur ve eşiyle kızını öldürmekten yargılanıyordur… Hapsedilmesinden önce araştırdığı en son dava, ülkenin en önde gelen ailelerinden olan Yesarilerin halefleri olan ikiz kardeşlerden, Barış Yesari'nin davasıdır… Kendisine kurulan komployla bu çıkmaza düşen Fırat, masumiyetini kanıtlayabilecek midir?14 Aralık Salı günü ilk bölümüyle, 16 Aralık Perşembe günü ikinci bölümüyle ve ardından her perşembe izleyiciyle buluşacak “Mahkum” için şimdiden nefesler tutuldu.