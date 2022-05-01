'Mahkum' dizisine flaş oyuncu!

Mahkum dizisine sürpriz bir isim konuk olacak. İşte detaylar...

01.05.2022 01:42 Dizi Galeri

'Mahkum' dizisine flaş oyuncu!
FOX’un sevilen dizisi Mahkum perşembe akşamları seyirciyi ekran başına toplamaya devam ediyor. Volkan Kocatürk’ün yönetmen koltuğuna oturduğu diziye Cansu Fırıncı konuk oluyor. Başarılı oyuncu, dizide savcı rolüne hayat verecek.


Onur Tuna, İsmail Hacıoğlu, Melike İpek Yalova, Hayal Köseoğlu ve usta aktör Talat Bulut’u buluştuan fenomen dizi, “Innocent Defendant” dizisinden uyarlanan dizi savcı Fırat’ın onur mücadelesini beyazcama taşıyor.

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