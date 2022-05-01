'Mahkum' dizisine flaş oyuncu!

Onur Tuna, İsmail Hacıoğlu, Melike İpek Yalova, Hayal Köseoğlu ve usta aktör Talat Bulut’u buluştuan fenomen dizi, “Innocent Defendant” dizisinden uyarlanan dizi savcı Fırat’ın onur mücadelesini beyazcama taşıyor.
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01.05.2022 01:42 Dizi Galeri
Onur Tuna, İsmail Hacıoğlu, Melike İpek Yalova, Hayal Köseoğlu ve usta aktör Talat Bulut’u buluştuan fenomen dizi, “Innocent Defendant” dizisinden uyarlanan dizi savcı Fırat’ın onur mücadelesini beyazcama taşıyor.