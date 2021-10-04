"Mahkum" dizisine sürpriz transfer!

Anıl İlter, yeni sezonun iddialı işleri arasında yer alacak olan, başrollerinde Seray Kaya, İsmail Hacıoğlu, Onur Tuna’nın bulunduğu Mahkum dizisi kadrosuna dahil oldu.Sen Çal Kapımı dizisinde gerek oyunculuğu gerekse setten yaptığı eğlenceli paylaşımlarla geniş bir hayran kitlesine ulaşan İlter, bu kez dram içerikli bir rolle izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Mahkum dizisiyle ekrana gelecek olan yakışıklı oyuncu dizide, savcı Tahir rolüne hayat verecek.Geçtiğimiz hafta sonu sete çıkan Anıl İlter, aynı dizide rol aldığı yakın arkadaşı İsmail Hacıoğlu ve menajeri Abdullah Bulut ile sette çekilen fotoğrafı sosyal medyadan hayranlarıyla paylaştı.