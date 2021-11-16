"Mahkum" dizisinin kadrosuna yeni isim!

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; En son Hercai dizisinde “Handan” karakterini canlandıran oyuncu Gülçin Hatıhan Mahkum’la anlaştı. Hatıhan, hayat vereceği Nazan Şen karakteri için imaj değişikliğine gitti.“Innocent Defendant” dizisinden Uğraş Güneş’in uyarladığı “Mahkum”un yönetmen koltuğunda Volkan Kocatürk oturacak.Başrollerini Onur Tuna, İsmail Hacıoğlu, Seray Kaya ve Melike İpek Yalova’nın başrollerini üstlendiği dizide ayrıca Hayal Köseoğlu, Hakan Karsak, Hakan Salınmış, Tugay Mercan, Bülent Seyran, Nihal Koldaş, Bülent Düzgünoğlu, Muharrem Türksever ve Mehmet Ulay gibi başarılı oyuncular rol alıyor.Çekimleri İstanbul’da devam eden dizide; İdealist bir Cumhuriyet Savcısı olan Fırat Bulut (Onur Tuna), bir sabah uyandığında kendini cezaevinde bulur. Hiçbir şey hatırlamıyordur ve eşiyle kızını öldürmekten yargılanıyordur…