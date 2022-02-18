Mahkum'a öyle bir isim katıldı ki...

Ekranların fenomen dizisi Yasak Elma'da 85 bölüm rol aldıktan sonra diziden ayrılan Talat Bulut o günden beri herhangi bir projede rol almıyordu. Gelen teklifleri ince eleyip sık dokuyan usta aktör nihayet kararını verdi. Bulut, MF Yapım’ın FOX için çektiği ve ekrana geldiği ilk andan itibaren kendi özel seyirci kitlesini oluşturan rekortmen dizi Mahkum’un kadrosuna katıldı.Talat Bulut, Mahkum’da Sinyor karakterine hayat verecek.