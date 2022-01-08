Yapımcılığını Asena Bülbüloğlu’nun üstlendiği, FOX’un MF Yapım imzalı “Mahkum” dizisi perşembe akşamlar ekrana geliyor. Kadrosunda Onur Tuna, İsmail Hacıoğlu, Seray Kaya, Melike İpek Yalova ve Hayal Köseoğlu’nun yer aldığı dizinin bugünkü çekimleri son anda iptal oldu.
Dizinin başrol oyuncusu Onur Tuna’nın koronaya yakalandığı ortaya çıktı. Tuna hemen karantinaya girdi.
Mahkum'da korona şoku… Çekim iptal edildi!
Onur Tuna, İsmail Hacıoğlu, Seray Kaya, Melike İpek Yalova ve Hayal Köseoğlu’nun başlıca rollerini paylaştığı 'Mahkum' dizisinin seti korona vakaları nedeniyle durdu.
08.01.2022 15:44 Dizi Galeri