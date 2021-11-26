'Mahkum'dan merak uyandıran tanıtım!

“Innocent Defendant” dizisinin uyarlaması olarak ekrana gelecek “Mahkum”un yönetmen koltuğunda Volkan Kocatürk otururken, senaryosunu Uğraş Güneş uyarlıyor.Başrollerini Onur Tuna, İsmail Hacıoğlu,Seray Kaya ve Melike İpek Yalova’nın üstlendiği dizide ayrıca Hayal Köseoğlu, Hakan Karsak, Hakan Salınmış, Tugay Mercan, Bülent Seyran, Nihal Koldaş, Bülent Düzgünoğlu, Muharrem Türksever ve Mehmet Ulaygibi ünlü isimler yer alıyor.Şimdiden güçlü kadrosu ve merak uyandıran hikayesiyle dikkatleri üzerine çeken dizide; İdealist bir Cumhuriyet Savcısı olan Fırat Bulut (Onur Tuna), bir sabah uyandığında kendini cezaevinde bulur. Hiçbir şey hatırlamıyordur ve eşiyle kızını öldürmekten yargılanıyordur… Hapsedilmesinden önce araştırdığı en son dava, ülkenin en önce gelen ailelerinden olan Yesari'lerin halefleri olan ikiz kardeşlerden, Barış Yesari'nin davasıdır… Kendisine kurulan komployla bu çıkmaza düşen Fırat, masumiyetini kanıtlayabilecek midir?“Mahkum”,çok yakında FOX’ta.