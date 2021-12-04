Mahkum'un afişi yayınlandı!

'Mahkum'dan merak uyandıran tanıtım!

Görselliğiyle dikkat çeken, sosyal medyada kısa süre içerisinde çok konuşulan afişteki “Her hikayenin iki yüzü ama tek gerçeği vardır” sözü de büyük merak uyandırdı.Yönetmen koltuğunda Volkan Kocatürk’ün oturduğu, senaryosunu Uğraş Güneş’in uyarladığ, başrollerini Onur Tuna, İsmail Hacıoğlu,Seray Kaya ve Melike İpek Yalova’nın üstlendiği dizide Hakan Karsak, Anıl İlter, Tugay Mercan, Hayal Köseoğlu, Muharrem Türkseven, Bülent Seyran, Furkan Kalabalık, Burcu Cavrar, Alara Bozbey, Gürberk Polat, Murat Şahan, Gökhan Tercan, Alya Sude Mazak, İlker Yağız Uysal, Nihal Koldaş, Bülent Düzgünoğlu, Mehmet Ulay ve Hakan Salınmış gibi ünlü isimler yer alıyor.Dikkatleri üzerine çekmeye devam eden dizide; İdealist bir Cumhuriyet Savcısı olan Fırat Bulut (Onur Tuna), bir sabah uyandığında kendini cezaevinde bulur. Hiçbir şey hatırlamıyordur ve eşiyle kızını öldürmekten yargılanıyordur… Hapsedilmesinden önce araştırdığı en son dava, ülkenin en önde gelen ailelerinden olan Yesari'lerin halefleri olan ikiz kardeşlerden, Barış Yesari'nin davasıdır… Kendisine kurulan komployla bu çıkmaza düşen Fırat, masumiyetini kanıtlayabilecek midir?“Mahkum”, çok yakında FOX’ta.