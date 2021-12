Mahkum dizisinden bir fragman daha!

FOX’un sevilen dizisi “Evlilik Hakkında Her Şey”, sette görülen Covid-19 vakası nedeniyle önümüzdeki hafta yayınlanamayacak. Bir haftalık aranın ardından dizi yine her salı izleyiciyle buluşmaya devam edecek ve 21 Aralık Salı yeni bölümüyle ekranda olacak.FOX’un merakla beklenen yeni dizisi “Mahkum” ise 14 Aralık Salı ilk bölümüyle izleyiciyle buluşurken, 16 Aralık Perşembe ise ikinci bölümüyle kendi gününde ekrana gelecek, ardından her perşembe izleyiciyle buluşmaya devam edecek.“Mahkum”un ilk bölümü 14 Aralık Salı, yeni bölümleri 16 Aralık’tan itibaren her perşembe FOX’ta.“Evlilik Hakkında Her Şey”, yeni bölümleriyle 21 Aralık itibarıyla her salı FOX’ta.