Mahlagha Jaberi'den Burak Özçivit'e sitem!

İranlı model Mahlagha Jaberi, yakışıklı oyuncu Burak Özçivit ile ilgili sessizliğini sitem dolu sözlerle bozdu.

Magazin - 08 Şubat 2017 12:20
Mahlagha Jaberi'den Burak Özçivit'e sitem!
Kısa bir süre önce sevgilisi Fahriye Evcen'e evlenme teklifi eden oyuncu Burak Özçivit, geçtiğimiz haftasonu bir etkinlik için Dubai'ye gitti.

Dubai'den fotoğraflar paylaşan ünlü oyuncuya sürpriz bir yorum geldi. Özçivit'in bu fotoğrafına İranlı model Mahlagha Jaberi 'yakışıklı' diye yorum yaptı.

Bu mesaj sosyal medyada 'Fahriye Evcen'i kıskandıracak hamle' diye yorumlandı.

Ancak daha sonra Özçivit, ilk kez sevgilisi Fahriye Evcen ile fotoğraf paylaşarak İranlı modele göndermede bulundu.

Bu paylaşımdan sonra ise Mahlagha Jaberi'nin Burak Özçivit'i takip etmeyi bıraktığı öne sürüldü.

Yaşananlardan sonra ise İranlı model sessizliğini bozdu.

Özçivit'in oyunculuğunu çok beğendiğini söyleyen ancak, 'profesyonel bir ünlü değil' ifadelerini kullanan Jaberi sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çok yetenekli bir aktör. Rol aldığı dizideki performansı dikkatimi çekmişti. Hayranı olmuştum."

"Bir hafta önce kendisine Instagram'da 'sizi seviyoruz', 'yakışıklı' gibi yorumlarda bulundum."

"Yorumlarımdan hemen sonra beni engelledi. Ona iyi bir mesaj yollamaktan başka bir amacım yoktu. Özel hayatıyla ilgili bir bilgim yok."

"Artık onun çok profesyonel bir ünlü olduğunu düşünmüyorum. Hiçbir ünlü, fanı iyi bir yorum yaptı diye onu engellemez."

"Bu bir hata mıydı bilmiyorum ama beni incitti. Onun özel hayatına saygı duyuyorum."

Jaberi, One Time dergisi tarafından “en güzel ve en dikkat çekici model” anketinde aday gösterilmişti.

Jaberi'nin Instagram'da 2 milyon takipçisi bulunuyor.



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Kaynak:haberturk.com
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