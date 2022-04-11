Mahsun Kırmızıgül ve Ece Binay boşandı!

Ünlü şarkıcı Mahsun Kırmızıgül, avukat eşi Ece Binay’dan Beykoz Adliyesi’nde tek celsede boşandı. Mahsun Kırmızıgül’ün genç bir kadınla verdiği samimi pozlar ortaya çıkmış, boşanmanın da bu nedenle gerçekleştiği iddia edilmişti.

11.04.2022 15:53 Magazin

Mahsun Kırmızıgül ve Ece Binay boşandı!
Mahsun Kırmızıgül ile Ece Binay, 2016 yılında ABD'de nikah masasına oturmuştu. Çiftin bir yıl sonra da Lavin adında kızları dünyaya gelmişti. Kırmızıgül ve Binay, 6 yıllık evliliklerini sonlandırdı.

Mahsun Kırmızıgül’ün avukat eşi Ece Binay, Beykoz 1. Aile Mahkemesi’nde anlaşmalı Boşanma Davası açtı. Çift, duruşma öncesi adliyeye gelerek mahkeme salonuna geçti. Görülen duruşmanın ardından Mahsun Kırmızıgül ve Ece Binay tek celsede boşandı.

'EVLİLİĞİMİZİ KURTARAMADIK'
Kırmızıgül duruşma sonrası yaptığı açıklamada “Evliliğimiz kurtarmak için elimden gelen yaptım. Ama olmadı” dedi. Mutsuz olduğu gözlenen Kırmızıgül, ihanet iddialarıyla ilgili soruları ise cevapsız bırakarak aracıyla adliyeden ayrıldı.

'BOŞANMA DAVASI AÇMIŞTIM'
Mahsun Kırmızıgül’ün ardından adliyeden çıkan avukat Ece Binay ise açıklamasında “Boşanma davası açmıştım, sonuçlandı ve boşandık. Çocuğumuzun velayeti bende kaldı” dedi.
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