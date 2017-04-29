Mahsun Kırmızıgül yeni rolü için 200 bin TL istedi

Magazin - 30 Nisan 2017 07:00

Mahsun Kırmızıgül'e bir şok daha!

Mahsun Kırmızıgül yeniden film çekecek mi?

“Ali Ekber Cevahir” dizisinde Kadir İnanır’la başrolü paylaşması için Mahsun Kırmızıgül’e teklif götürüldü. Ancak Kırmızıgül bölüm başına 200 bin TL isteyince anlaşma sağlanamadı.Kadir İnanır’ı 6 yıl aradan sonra setlere döndürecek “Ali Ekber Cevahir” dizisinin yapım şirketi Gold Film, dizide usta oyuncuya eşlik etmesi için sürpriz bir isme teklif götürdü.Galatalı Eşref adlı kabadayıyı canlandıracak olan İnanır’ın dizide çatışma yaşayacağı diğer kabadayı rolüne Mahsun Kırmızıgül uygun görüldü. Ancak son olarak 2005-2006 yıllarında yayınlanan “Aşka Sürgün”de rol alan ve ardından yönetmenliğe ağırlık veren Kırmızıgül, dizi oyunculuğuna dönmek için astronomik bir ücret istedi.Kırmızıgül bölüm başına 200 bin TL talep edince, yapım şirketi farklı bir oyuncu arayışına girdi. Cast çalışmaları devam eden dizinin çekimlerine temmuz ayında başlanması planlanıyor. Dizi, eylülde seyirciyle buluşacak.