Mahsun Kırmızıgül yeni rolü için 200 bin TL istedi

“Ali Ekber Cevahir” dizisi için başrol teklifi götürülen Mahsun Kırmızıgül, bölüm başına neredeyse bir servet istedi.

Magazin - 30 Nisan 2017 07:00
Mahsun Kırmızıgül yeni rolü için 200 bin TL istedi
“Ali Ekber Cevahir” dizisinde Kadir İnanır’la başrolü paylaşması için Mahsun Kırmızıgül’e teklif götürüldü. Ancak Kırmızıgül bölüm başına 200 bin TL isteyince anlaşma sağlanamadı.

Kadir İnanır’ı 6 yıl aradan sonra setlere döndürecek “Ali Ekber Cevahir” dizisinin yapım şirketi Gold Film, dizide usta oyuncuya eşlik etmesi için sürpriz bir isme teklif götürdü.

Mahsun Kırmızıgül'e bir şok daha!

Mahsun Kırmızıgül'e bir şok daha!



Galatalı Eşref adlı kabadayıyı canlandıracak olan İnanır’ın dizide çatışma yaşayacağı diğer kabadayı rolüne Mahsun Kırmızıgül uygun görüldü. Ancak son olarak 2005-2006 yıllarında yayınlanan “Aşka Sürgün”de rol alan ve ardından yönetmenliğe ağırlık veren Kırmızıgül, dizi oyunculuğuna dönmek için astronomik bir ücret istedi.

Kırmızıgül bölüm başına 200 bin TL talep edince, yapım şirketi farklı bir oyuncu arayışına girdi. Cast çalışmaları devam eden dizinin çekimlerine temmuz ayında başlanması planlanıyor. Dizi, eylülde seyirciyle buluşacak.

Mahsun Kırmızıgül yeniden film çekecek mi?

Mahsun Kırmızıgül yeniden film çekecek mi?
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

BAKMADAN GEÇME

  • Amanda Cerny'den bir olay paylaşım daha
  • 3 ayda tam 22 kilo verdi
  • Galaya ünlü akını
  • Ceyda Düvenci'den Amerika itirafı!
  • Ödedikleri hesap 6 bin TL değilmiş!

Amanda Cerny'den bir olay paylaşım daha

MAGAZİN HABERLERİ

  • Meryem Uzerli evleniyor mu?
  • Fahriye Evcen sürprizi var!
  • Onlar da evleniyor! Hem de...
  • İlk veda eden 'Kısmetse Olur' oldu!
  • Deniz ve Meryem'in set halleri!
  • İşte Survıvor'daki eleme adayları!
  • Oğuzhan ile Yağmur evlenecek!
  • Seren Serengil'den 'çocuk' itirafı!
  • 'Arkadaşız' demişti ama...
  • Şükran'a Caner'den tam destek!

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Tarkan garsonlara ne kadar bahşiş bıraktı?
  • Burçin Terzioğlu'ndan aşk paylaşımı
  • Ezgi Mola'dan sert tepki!
  • Evlilik programları yasaklandı!
  • Cem Yılmaz ve Merve Çağıran yan yana!
  • Kenan İmirzalıoğlu'na kar ettiren satış!
  • Selim Erdoğan 'sadece içiciyim' dedi ama..
Reytinglerin galibi hangisi oldu?