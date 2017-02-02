Mahsun Kırmızıgül'den sert yanıt

Magazin - 02 Şubat 2017 13:30

İki ilçede 'Vezir Parmağı' filmine sansür

Vezir Parmağı filminden sonra eleştiri yağmuruna tutulan Mahsun Kırmızıgül hakkındaki eleştiri ve iddialara yanıt verdi.Çekilen videoda eleştirilere yanıt veren Mahsun Kırmızıgül zaman zaman sinirlenip sert ifadelerde bulundu.Vezir Parmağı filminde başrol oynayan Gülben Ergen de Instagram'dan yaptığı paylaşımla Mahsun Kırmızıgül'e destek verdi.