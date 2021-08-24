Mahsun Kırmızıgül'ü şaşırtan mesaj! "Abi corona olmuş, ölmüşsün"

Mahsun Kırmızıgül ve kızı Lavin, Amerika seyahati öncesi corona testi oldu. Test sonucu pozitif çıkan Kırmızıgül, seyahat tarihini erteledi. Evinde tedavi gören ve hastalığı hafif atlatan sanatçı, sosyal medya hesabından 8 ay önce Amerika’da yaptırdığı aşının önemine vurgu yaparak “O aşılar olmasaydı inanın hastalığı çok ağır geçirebilirdim” dedi."Aşılanmak çok önemli. İki doz Biontech aşısı olmuştum. Ve maalesef ben ve 5 yaşındaki kızım da corona olduk. O aşılar olmasaydı inanın hastalığı çok ağır geçirebilirdim. Ama o iki doz aşı sayesinde hiç hasta olmamış gibi coronayı ayakta atlattım. Kızım Lavin'im de ise hiçbir şey yok, onun corona geçirdiğini anlamadık bile. İkimizin de test sonuçları negatif çıktı... Arayan soran tüm dostlara kendim ve ailem adına teşekkür ederim. Tüm dostlara selam olsun. Allah hepinizi korusun. Not: Aşıları 8 ay önce Amerika’da ücretsiz olmuştum."Takipçisinden gelen bir mesaja tepkisiz kalmayan Kırmızıgül, aralarında geçen diyaloğu da şu sözlerle paylaştı:“Yurdumun insanı çok enteresan. Biri bana yazmış. ‘Abi duydum corona olmuş ölmüşsün doğru mu?’ cevap yazdım. ‘He öldüm, öbür taraftan yazıyorum sana’ Gelen soru; ‘Abi oralarda gerçekten huri var mı etrafta?’ Beni cennette hayal etmesi gülümsetti.”