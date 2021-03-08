Mahur'dan Maraşlı'ya aşk itirafı!

Yurtdışına gitmeye karar veren Mahur’a havalimanında aşk itirafında bulunan Maraşlı’dan sonra yeni bölümde Mahur da aşkını itiraf edecek. Uçağa binemeyen Mahur, Maraşlı’nın evine giderek ona aşık olduğunu söyleyecek. Heyecanla beklenen bölümde aşk itiraflarının ardından ikilinin nasıl bir araya geleceği merakla bekleniyor.Türellerin yasa dışı işlerini ortaya çıkarmak için istihbarat tarafından görevlendirilerek aileye giren Maraşlı’nın, Mahur’a aşık olması görevini nasıl etkileyecek?, Kızının faillinin Türel ailesinden biri olduğuna emin olan ve onu bulmak için bu görevi kabul eden Maraşlı bu aşkı yaşayabilecek mi? gibi sorular yeni bölümde yanıt bulacak.Senaryosunu Ethem Özışık, Ercan Uğur’un, Pelin Gülcan Metu’nun, yönetmenliğini Arda Sarıgün’ün üstlendiği; kadrosunda ayrıca Kerem Atabeyoğlu, Saygın Soysal, Serhat Kılıç, Cemil Büyükdöğerli, Rojda Demirer, Melis İşiten, Cihan Yenici, Neslihan Acar, Sinem Akyol, Türkü Su Demirel, Gizem Kala ve Bedriye Roza Çelik’in rol aldığı “Maraşlı” her Pazartesi saat 20.00’de ATV’de…